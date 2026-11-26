Kırmızı listedeki dağ keçileri Palu'da görüntülendi
Elazığ'ın Palu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan dağ keçileri görüntülendi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan dağ keçileri görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listeye alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, tarihi Palu ilçesi Çavuşdere köyünde görüntülendi. Arazide sürü halinde gezen dağ keçilerini gören Ali Ser, cep telefonu ile o anları kaydetti. Bir süre bölgede otlayan dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.
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