Elazığ’da anaokulu öğrencileri, Balık Müzesi’ni ziyaret ederek balık türlerini inceledi.

Elazığ'da anaokulu öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, sucul canlıları yakından tanıma fırsatı buldu. Balık Müzesi'nde sergilenen farklı balık türlerini inceleyen öğrenciler, akvaryum ünitesindeki balıkları da ilgiyle gözlemledi. Ziyaret kapsamında öğrencilere balık türleri ve sucul canlıların yaşamı hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilerin hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadığı ziyaretle, su ürünleri ve sucul yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.