Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu onaylı olarak kentte ilk kez düzenlenen "Çok İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

ELDAK tarafından, Türkiye Dağcılık Federasyonu onaylı olarak Elazığ’da ilk kez gerçekleştirilen Çok İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimi tamamlandı. Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan ELDAK Kulüp Başkanı Murat Bahçeci, bölgede donanımlı ve bilinçli sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bahçeci, düzenlenen bu eğitimlerin sporcuların teknik yeterliliklerini artırmasının yanı sıra Elazığ’ın dağcılık alanında önemli bir merkez hâline gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti. ayrıca, kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, sporcuların ulusal ve uluslararası düzeyde kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla yürütülen eğitim ve sportif faaliyetlerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği bildirildi.

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"Elazığ’ın dağcılık merkezi olmasına katkı sağlayacak"

Eğitimin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan ELDAK Kulüp Başkanı Murat Bahçeci, " Bu tür eğitimler, sporcularımızın teknik yeterliliklerini artırırken Elazığ’ın da dağcılık alanında önemli bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacaktır. Elazığ’da dağcılık kültürünün gelişmesi, sporcularımızın ulusal ve uluslararası düzeyde kendilerini yetiştirebilmeleri için eğitim odaklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz" dedi.