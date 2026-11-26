Olay, merkez İcadiye Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Trafik ışıklarının üzerine konan karganın cevizi kırmak için verdiği uğraş, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı. Karga, bir süre çabaladıktan sonra cevizi gagasına alarak bölgeden uzaklaştı.

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