Bebeklerde görülen kafatası şekil bozukluklarının yalnızca estetik bir kaygı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Fatih Serhat Erol, " Bebeklerin kafatasındaki şekil bozukluğu beyin gelişimini tehdit ediyor" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Serhat Erol, bebeklerde görülen kafatası şekil bozukluklarının yalnızca estetik bir kaygı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, erken kaynaşan kemiklerin büyüyen beyin üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bebeklik döneminde hızla gelişen beyin dokusuna uyum sağlaması gereken kafatası kemikleri, bazı durumlarda normal zamanından önce kaynaşarak hem kafa şeklinde bozulmalara hem de ciddi sağlık risklerine yol açabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erol, yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 doğumda bir görülen ve tıpta "Kraniosinostoz" olarak adlandırılan bu rahatsızlıkta erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

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Yenidoğan bebeklerin kafatası kemikleri arasında henüz kaynaşmamış bölgeler bulunduğunu belirten Prof. Dr. Erol, " Kafatası kemikleri arasında, bıngıldak olarak da adlandırdığımız yumuşak dokudan oluşan sütür alanları mevcuttur. Bu alanlar bebeğin büyümesiyle birlikte zamanla kemikleşerek kapanır. Ancak sütürlerin vaktinden önce kaynaşması durumunda kafatasının büyümesi ve şekillenmesi normal şekilde gerçekleşmez. Bunun sonucunda değişik ve biçimsiz bir kafa şekli ortaya çıkabilir. Çocuklarda ve özellikle bebeklik döneminde gördüğümüz kafatası şekil bozuklukları, tıbbi adıyla kraniosinostoz, yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 doğumda bir karşımıza çıkıyor ve bu hastalığın erken fark edilmesi tedavi açısından büyük önem taşıyor. Kraniosinostoz, bebeklerin kafatasındaki kemiklerin arasında bulunan ve zamanla kapanması gereken sütürlerin normalden önce kaynaşması sonucu ortaya çıkar. Kafatası kemikleri arasında, henüz kaynaşmamış kemiklerin bulunduğu bölgelerde halk arasında bıngıldak olarak da adlandırdığımız yumuşak dokudan oluşan alanlar mevcuttur ve bu alanlar zamanla kemikleşerek kapanır. Ancak bu sütürler vaktinden önce kaynaşırsa kafatasının büyümesi ve şekillenmesi normal şekilde gerçekleşmez, bunun sonucunda değişik ve biçimsiz bir kafa şekli ortaya çıkabilir" dedi.

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Ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini ifade eden Erol, " Kafanın aldığı şekli, bir asimetriyi, dengesizliği veya kafanın bir bölgesinde büyüme olurken diğer tarafta buna eşlik eden bir gelişim olmamasını fark ettiklerinde, bu durumu mutlaka çocuk doktorlarıyla veya ilgili uzman hekimle paylaşmaları büyük önem taşıyor. Kraniosinostoz tanısını fizik muayene ve gerekli görüntüleme yöntemleriyle koyabiliyoruz. Erken tanı tedavi süreci açısından kritik önem taşıyor çünkü çocukların genellikle bir yaşına, yani 12 aya kadar mutlaka ameliyat edilmeleri gerekiyor. İdeal ameliyat yaşımız yaklaşık 6 ay civarıdır, bazen duruma göre bu süreyi de bekleyebiliyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim ki ameliyat yalnızca kozmetik amaç taşımıyor; erken kaynaşan sütürler nedeniyle kafatasının bazı bölgelerinin küçük kalması beyin üzerinde baskı oluşturabilir ve bu da ilerleyen dönemde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bazı çocuklarda tek ameliyat yeterli olmayabiliyor ve ilerleyen dönemlerde bir veya iki ameliyat daha gerekebiliyor. Bu nedenle kafatası şekil bozukluklarında erken teşhis, hem çocukların tedaviden daha fazla fayda görmesi hem de olası sorunların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.