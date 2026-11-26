Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Onur, muhtarlar tarafından talep edilen konuların ve sorunların zaman içerisinde çözümüyle ilgili çalışacaklarını belirtti.

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