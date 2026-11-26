68 Aksaray Belediyespor maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Daha önce oynadıkları rakipleri çok zorladılar. Bu tür maçları çok iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Analizlerimizi ona göre yapıyoruz. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılırız" dedi.

Nesine 2. lig ekibi Seza Çimento Elazığspor, Beyaz grubun 14. haftasında evinde oynayacağı 68 Aksaray Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Teknik Direktör Serdar Bozkurt takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Somaspor karşısında alınan galibiyeti yorumlayarak konuşmasına başlayan Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt; "Sakatlarımız çok onlara bir de Mert eklendi. Menemen FK maçı bizi hem oyun olarak hem skor olarak yıprattı. Bir tepki vermemiz gerekiyordu. Ligin genç dinamik takımlarından birine karşı oynadık. Oyuncu grubumuzun sahada duruşu ve ruhu çok iyiydi. O ruhu sahaya yansıttık ve maçı kazanmasını bildik" diye konuştu.

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Kritik haftalara girdiklerini söyleyen Bozkurt, "Her maç artık çok önemli oldu. Aksaray tipik bir 2. lig takımı. Bu ligde yıllarca oynamış bir oyuncu grubu var. Başlarındaki teknik heyette böyle bir teknik heyet. Daha önce oynadıkları rakipleri çok zorladılar. Bu tür maçları çok iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Analizlerimizi ona göre yapıyoruz. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.