Elazığ'da okul tabanlı izleme sistemi projesi başlatıldı
– Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak amacıyla Okul Tabanlı İzleme sistemi hayata geçirildi.
– Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak amacıyla Okul Tabanlı İzleme sistemi hayata geçirildi.
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak, bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılımlarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Okul Tabanlı İzleme Sistemi (OTİS) projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılar, Ortaöğretim Şube Müdürü Mustafa Atilla başkanlığında, okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin katılımıyla düzenlendi. Toplantılarda, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yakından takip edilmesi, eğitim süreçlerinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlarda da gelişimlerinin desteklenmesi hedefleri ele alındı.
OTİS Projesi ile öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinin izlenmesi, eğitimde fırsatların daha etkin değerlendirilmesi ve okullarda başarı odaklı çalışmaların güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.