Profesyonelliğe Geçiş Ligi takımlarından Kovancılarspor’da teknik sorumlu Abdulsamet Erdem ile yollar ayrıldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup’ta mücadele eden Kovancılarspor’da teknik sorumlu Abdulsamet Erdem ve ekibi ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Samet Erdem hocamız ve teknik ekibiyle karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Görev süresi boyunca Kovancılarspor'umuz için gösterdiği özveri, emek, mücadele ve katkılarından dolayı Samet Erdem hocamıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Birlikte geçirdiğimiz süreçte kulübümüz için ortaya koyduğu emekleri ve mücadelesini unutmayacağız. Futbolun doğasında ayrılıklar olsa da emek, saygı ve gönül bağı her zaman baki kalır. Samet Erdem hocamıza ve ekibine bundan sonraki futbol hayatlarında ve yaşamlarında başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyoruz. Teşekkürler Samet Erdem hocam, teşekkürler teknik ekibimiz" ifadeleri kullanıldı.