Olay Aksaray Mahallesi’nde bulunan Buğday Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs pikabıyla saman yüklü kamyonun yanına yanaştı. Saman yüklü kamyonun üstüne çıkan vatandaş, pikabına 3 torba saman yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ’da bir şahıs, saman yüklü kamyonun yanına yanaştığı pikapla, 3 torba samanı alıp kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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