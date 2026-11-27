Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AEG 026 plakalı otomobil ile 23 ACB 579 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki araca çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.