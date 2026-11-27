Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi, Çocuk Üniversitesi Projesi çerçevesinde Altınçeşme İlkokulu öğrencilerini Fırat Üniversitesi'nde ağırladı.

Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi, gönüllülerinin katılımıyla çocukların eğitim ve öğrenme heyecanına ortak olmaya devam ediyor. Çocuk Üniversitesi Projesi çerçeveside Altınçeşme İlkokulu'ndan gelen öğrenciler, Fırat Üniversitesi'nde keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi. Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi gönüllülerinin de eşlik ettiği programda çocuklar, üniversite ortamını yakından tanıma ve yeni deneyimler kazanma fırsatı buldu.

Çocukların hayallerine dokunmayı, merak duygularını geliştirmeyi ve öğrenme isteklerini desteklemeyi amaçlayan etkinlikte, eğitimin ve dayanışmanın önemi bir kez daha ön plana çıktı.