Elazığ’da üniversite ile liseler arasında akademik köprü kuracak proje hayata geçirildi. Fırat Üniversitesi akademisyenleri, her ay farklı bir lisede öğrencilerle buluşarak bilimsel çalışmaları İngilizce anlatacak, gençlerin akademik dünyayı yakından tanımalarına katkı sağlayacak.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi arasında yürütülen kurumsal iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen "Academia in High Schools: Fırat Akademisyenleri Liselerde Buluşuyor" projesinin ilk programı, Cemil Meriç Fen Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen programda, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Akıllı öğrencilerle bir araya geldi. ARGE Birimi koordinasyonunda yürütülen proje ile lise öğrencilerinin yükseköğretime geçiş öncesinde akademik çalışma alanlarını ve bilimsel araştırma süreçlerini yakından tanımaları, İngilizceyi akademik ortamlarda kullanma becerilerini geliştirmeleri ve üniversite yaşamına ilişkin farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Program kapsamında akademisyenler, kendi uzmanlık alanlarındaki güncel konuları İngilizce olarak öğrencilerle paylaşırken öğrenciler de merak ettikleri konuları Türkçe veya İngilizce sorular yönelterek tartışma fırsatı bulacak.

REKLAM

Genç ARGE çalışmaları kapsamında planlanan proje doğrultusunda, eğitim öğretim yılı boyunca her ay farklı bir lisede akademik söyleşi düzenlenmesi ve en az 8 liseye ulaşılması hedefleniyor. Söyleşilerin ardından öğrenciler tarafından İngilizce hazırlanacak izlenim yazıları, özetler ve röportajlar ise il genelinde yayımlanacak dijital ARGE bülteninde paylaşılacak.

Üniversite ile lise arasındaki akademik köprüleri güçlendirmeyi amaçlayan proje; öğrencilerin araştıran, sorgulayan, yabancı dilde iletişim kurabilen ve bilimsel düşünceyi benimseyen bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedefliyor.