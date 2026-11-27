Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hafif yaralandı.
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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