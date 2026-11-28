Elazığ'da öğretmenler edebiyat etrafında bir araya geldi
Elazığ'da düzenlen toplantıda öğretmenler, edebiyat etrafında bir araya geldi.
Elazığ'da düzenlen toplantıda öğretmenler, edebiyat etrafında bir araya geldi.
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Öğretmenler Kitap Kulübü, kasım ayı buluşmasında öğretmenleri edebiyat etrafında bir araya getirdi. Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Müdür Yardımcısı Harun Gündüz de katılarak öğretmenlere eşlik etti. Buluşmada, aile bağları, hafıza ve yas temaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini paylaştığı etkinlikte, edebiyatın birleştirici gücü ön plana çıkarken, katılımcılar arasında verimli ve samimi bir sohbet gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.