Elazığ'da düzenlen toplantıda öğretmenler, edebiyat etrafında bir araya geldi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Öğretmenler Kitap Kulübü, kasım ayı buluşmasında öğretmenleri edebiyat etrafında bir araya getirdi. Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Müdür Yardımcısı Harun Gündüz de katılarak öğretmenlere eşlik etti. Buluşmada, aile bağları, hafıza ve yas temaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini paylaştığı etkinlikte, edebiyatın birleştirici gücü ön plana çıkarken, katılımcılar arasında verimli ve samimi bir sohbet gerçekleştirildi.