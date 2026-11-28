Elazığ'da koruma ve bakım altında bulunan çocukların katılımıyla "Akif'in Sesi Çocuklarımızın Nefesi" projesi çerçevesinde şiir okuma yarışması düzenlendi. Proje çerçevesinde, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programa çocuklar ve kurum personeli katıldı. Yarışma öncesinde Fırat Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Deveci tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, fikir dünyası ve eserlerine ilişkin söyleşi gerçekleştirildi.

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