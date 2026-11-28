Elazığ'da yaşayan tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Mahmut Yıldırım, sahne alacağı "Nesîmî" oyunu için 3 ayda yaklaşık 22 kilo verdi.

Elazığ'da yaşayan tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Mahmut Yıldırım, 8 Ekim'de sahnelediği "Nesîmî" adlı yeni tiyatro oyununa hazırlanmak amacıyla büyük bir özveri gösterdi. Bir dönem yaşadığı şehir değişikliği, düzensiz beslenme ve stres nedeniyle 107 kiloya kadar çıkan ve insülin direnci başlangıcıyla yaşam kalitesi düşen Yıldırım, ağustos ayında özel bir hastanede görev yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Güner'e başvurdu. Sahnede canlandıracağı karakteri daha iyi yansıtmak ve sağlığına kavuşmak isteyen Yıldırım, uygulanan kişiye özel beslenme programıyla 102 kilodan 7980 kiloya inmeyi başardı. Sürecin ardından hem şikayetlerinden kurtulan hem de oyun provalarını başarıyla tamamlayan Yıldırım, elde ettiği yeni kilosunu sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirerek korumayı hedeflediğini ifade etti.

REKLAM

Yeni oyunu için girdiği diyet süreciyle yeniden sahnelere hazır hale geldiğini belirten tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Mahmut Yıldırım," Bundan yaklaşık 4 sene önce Beyza hanımın yanına tekrardan gelmiştim. Daha önce 20 kilo hedefimiz vardı, o kiloyu verdik ve daha sonra Erzurum'a taşınma gibi bir durumum oldu. Erzurum'da yaşam şartlarından, biraz abur cuburdan, biraz da sağlıksız beslenmeden ve stresten dolayı kiloları tekrardan aldık. Oradayken 107 kiloydum. Sonra 102 kiloyla Beyza hanımın yanına geldim ve 'Oyunum var, beni 8 Ekim'e yetiştirebilir misin' dedim. Çünkü dünyada ilk defa 'Nesimi' adlı oyunu oynayacağız ve Nesimi'nin karakter olarak da iyi görünmesi, biz sahne insanlarının da sahnede iyi görünmemiz gerekiyor. Hocamız da sağ olsunlar tamam dedi ve hemen işe koyulduk. Hedefimizi 22 kiloydu. Şu anda 79 kiloyu, 80 kiloyu gördük. Bundan sonraki düzenimizde de sağlıklı beslenmeyi yaşam kalitesi olarak oturtacağız ve sürdüreceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sahneler bir yönetmen, bir oyuncu tekrardan kazandı" dedi.

REKLAM

Danışanının azmi sayesinde önemli bir başarıya imza attıklarını ve bundan sonra koruma sürecine geçeceklerini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Güner, " Mahmut Bey ile biz 4 yıl önce tanışmıştık. Daha öncesinde de yeterli ve dengeli beslenme serüvenini denedik. Evet, başarılı olduk ama yaşamdaki değişikliklerden kaynaklı olarak Mahmut Bey tekrardan kilo aldı. Bu işe en son ağustos ayında başladık. 'Ben kilo vermek istiyorum tekrardan, yaşam kalitem çok düştü, sahnelere hazırlanmam gerekiyor, kıyafetlerimin bana güzel olması gerekiyor. Aynı zamanda artık insülin direncim başladı, gün içerisinde el ayak titremelerim, yaşam kalitem düştü gibi şikayetlerle karşılaşınca bu işe bir dur demenin zamanı gelmişti' dedi. Yaklaşık 3 ayda yaklaşık 20 kiloya yakın bir kilo kaybımız oldu. Bu süreçte amacımız, beslenme tarzını yaşam tarzı haline getirecek şekilde süreci ayarlamaya çalışmak oldu. Mahmut Bey'i bu süreçteki azmi ve iradesi için tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte koruma dönemini de birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.