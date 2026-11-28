Başvuruları değerlendirme sonucunda desteklenmeye hak kazanan tarımsal amaçlı örgütlerin, ortak makine parkları için gerçekleştirecekleri makine ve ekipman alımlarına hibe desteği sağlanacağı belirtildi.Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye'nin Depremden Etkilenen İllerinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi (TARDİP) çerçevesinde, ortak makine parklarının oluşturulmasına yönelik hibe çağrısı yayımlandı.Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlik temsilcilerine hibe desteğinin kapsamı, başvuru şartları ve değerlendirme süreci hakkında bilgi verildi.

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