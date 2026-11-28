Elazığ'ın Palu ilçesinde dağ keçisi ile iki yavrusu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Hasbey köyü kırsalında bir şahıs, nesli koruma altındaki bir dağ keçisi ile yanındaki iki yavrusunu fark etti. Vatandaş, cep telefonu kamerasını açarak anne keçi ve yavrularının kayalık alandaki ilerleyişini kayıt altına aldı. Bir süre bölgede gezinen dağ keçisi ve yavruları, daha sonra sarp kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.