Olay, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde evinden çıkan Muhterem Yıldırım’dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Yıldırım’ı sabah saatlerinde mahalle mezarlığında hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhterem Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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