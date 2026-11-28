Elazığ'da yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde haber alınamayan kişi mezarlıkta ölü bulundu.
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde haber alınamayan kişi mezarlıkta ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım'dan geceden itibaren haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık bir saat sonra Yıldırım'ı mahalledeki mezarlıkta buldu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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