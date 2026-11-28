İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık bir saat sonra Yıldırım'ı mahalledeki mezarlıkta buldu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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