Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Çoraptan para fışkırdı Zabıta denetiminde ilginç anlar: Paralar çoraptan çıktı

Elazığ'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik operasyonunda pes dedirten bir yöntem ortaya çıktı. Topladığı paraları zabıtadan kaçırmak için çorabına gizleyen dilenci, ekiplerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Çorabın içinden çıkan paralar ise görenleri şaşırttı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Denetimlerde dilenciler tek tek yakalanarak zabıta karakoluna getirildi. Burada yapılan kontroller sırasında dilencilerden birinin, topladığı paraları zabıta ekiplerinden saklamak amacıyla çorabının içine gizlediği ortaya çıktı.

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Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen olayda, kurnaz dilencinin para saklama girişimi sonuçsuz kaldı. Yapılan aramada çorabın içine gizlenen paralar tek tek çıkartıldı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.