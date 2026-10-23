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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Çoraptan para fışkırdı Zabıta denetiminde ilginç anlar: Paralar çoraptan çıktı

        Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Çoraptan para fışkırdı Zabıta denetiminde ilginç anlar: Paralar çoraptan çıktı

        Elazığ'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik operasyonunda pes dedirten bir yöntem ortaya çıktı. Topladığı paraları zabıtadan kaçırmak için çorabına gizleyen dilenci, ekiplerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Çorabın içinden çıkan paralar ise görenleri şaşırttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Dilencinin para saklama yöntemi pes dedirtti: Çoraptan para fışkırdı Zabıta denetiminde ilginç anlar: Paralar çoraptan çıktı

        Elazığ'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik operasyonunda pes dedirten bir yöntem ortaya çıktı. Topladığı paraları zabıtadan kaçırmak için çorabına gizleyen dilenci, ekiplerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Çorabın içinden çıkan paralar ise görenleri şaşırttı.

        Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Denetimlerde dilenciler tek tek yakalanarak zabıta karakoluna getirildi. Burada yapılan kontroller sırasında dilencilerden birinin, topladığı paraları zabıta ekiplerinden saklamak amacıyla çorabının içine gizlediği ortaya çıktı.

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        Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen olayda, kurnaz dilencinin para saklama girişimi sonuçsuz kaldı. Yapılan aramada çorabın içine gizlenen paralar tek tek çıkartıldı.

        Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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