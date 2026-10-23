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        Kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

        Elazığ'da dron destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

        Elazığ'da dron destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince trafiğin yoğun olduğu bölgede dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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