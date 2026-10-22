Elazığ'da pancar yüklü tır devrildi

Kaza, Karakoçan’ın Kuşçu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pancar yüklü 23 ADR 793 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Pancarlar iş makineleri ile başka bir araca yüklenirken tırın kaldırılması için bölgeye vinç gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.