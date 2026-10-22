Elazığ Belediyespor Futsal Takımı şampiyon oldu

2026 Yılı 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen futsal müsabakalarında Elazığ Belediyespor Futsal Takımı, rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kamu kurumları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, personelin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek ve kurumlar arası birlik ve beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen 2026 Yılı 4. Kamu Spor Oyunları, 1020 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakaların ardından tamamlandı. Toplam 18 takımın mücadele ettiği futsal branşında, Teknik Direktör Erhan Doğan yönetimindeki Elazığ Belediyespor Futsal Takımı, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı.

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Elazığ'da düzenlenen organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Elazığ Belediyespor Futsal Takımı, 511 Kasım 2026 tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştirilecek Bölge Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Van, Malatya, Erzurum, Elazığ, Ağrı, Muş, Bingöl, Erzincan, Bitlis, Kars, Hakkari, Iğdır, Ardahan ve Tunceli illerinden toplam 18 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda Elazığ'ı temsil edecek olan Elazığ Belediyespor Futsal Takımı, bölge şampiyonluğunu hedefleyecek.