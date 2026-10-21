Palu'da 5 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından, bugün de 5 belediye meclis üyesi AK Parti’ye katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen programda AK Parti’ye katılan Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu’nun ardından, ilçede AK Parti’ye yeni katılımlar gerçekleşti. Palu Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail Erginöz, Ahmet Güven, Fehmi Öztekelli, Erkan Karabulut ve Ağa Yılmaz, AK Parti’ye katıldı. Partiye katılan 5 meclis üyesinin rozetleri, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Şula Köseoğlu ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu tarafından takıldı.

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Gerçekleştirilen katılım programına; Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Beyhan Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan, AK Parti Palu İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Gözütok, Palu İl Genel Meclis Üyesi Nusret Kaya ve Kadın Kolları Başkanı Pınar Meydanoğlu katıldı.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, katılımların teşkilat ve Palu için hayırlı olmasını dileyerek, "AK Parti ailesi her geçen gün büyümeye, güçlenmeye ve milletimize hizmet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Palu Belediye Başkanımız Muhammet Septioğlu ile birlikte partimize katılan meclis üyelerimize hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberlik içerisinde Palu’muz için önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bu katılımların ilçemize, teşkilatımıza ve Elazığ’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.