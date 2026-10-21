Elazığ'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi
Elazığ'da Elazığ AFAD İl Müdürlüğü ziyaret eden ilkokul öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.
Elazığ'da Elazığ AFAD İl Müdürlüğü ziyaret eden ilkokul öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.
Elazığ ilkokulu öğrencileri, kurum ziyaretleri çerçevesinde Elazığ AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi. Eğitimde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulanırken deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.
Öğrencilerin afet bilincini artırmayı ve afetlere karşı daha hazırlıklı bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan ziyaret, afet farkındalığının küçük yaşlarda kazandırılmasına katkı sağladı.
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