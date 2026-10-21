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        Elazığ'da tribünleri aratmayan okul buluşması: Meşale ve tezahüratlarla karşılandılar

        Elazığ'ın plaka kodundan hareketle her ayın 23'ünde gerçekleştirilen okul ziyaretleri kapsamında Elazığspor heyeti, özel bir koleji ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Elazığ'da tribünleri aratmayan okul buluşması: Meşale ve tezahüratlarla karşılandılar

        Elazığ’ın plaka kodundan hareketle her ayın 23’ünde gerçekleştirilen okul ziyaretleri kapsamında Elazığspor heyeti, özel bir koleji ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi düzenledi.

        Elazığspor’un geleneksel hale getirdiği okul ziyaretleri programı çerçevesinde kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular özel bir koleji ziyaret etti. Ziyarete Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile futbolculardan Furkan Köse, Hakan Yavuz ve Ali Yeşilyurt katıldı. Kulüp otobüsüyle okula gelen heyet, okul bahçesinde öğrenciler tarafından karşılandı. Karşılama sırasında öğrencilerin bordobeyazlı formalar giydiği, atkı ve meşaleler taşıdığı, ayrıca takıma destek içeren pankartlar açtığı görüldü. Anaokulu, ortaokul ve lise kademelerinden çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte tezahüratlar yapıldı. Karşılamanın ardından okul bünyesinde bir söyleşi programı gerçekleştirildi. Öğrencilerin yönelttiği soruların yanıtlandığı söyleşide konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kulüp Başkanı Ahmet Toprak ve Teknik Direktör Selahattin Bozkurt ile futbolcular takımın bu sezondaki temel hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

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        Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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