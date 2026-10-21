Ağın'da şehit er Mehmet Ağgedik için mevlit okutuldu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde şehit er Mehmet Ağgedik için mevlit okutuldu.

Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğünce, Hakkari'de 19 Ekim 2011'de terör saldırısında şehit olan er Mehmet Ağgedik için Kebir Camisinde mevlit programı düzenlendi.

Programa, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, Elazığ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Çöteli, İlçe Müftüsü Mustafa Kılınç, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Okunan mevlidin ardından İlçe Müftüsü Kılınç şehit için dua etti.

İlçe Müftüsü Kılınç programa katılanlara teşekkür ederek, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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Kaymakam Yılmaz daha sonra şehidin babaevini ziyaret ederek, şehidin annesi Fatma ve babası Bekir Ağgedik'e Türk bayrağı takdim etti.