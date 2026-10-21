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        Fırat EDAŞ'tan Elazığ'ın enerji altyapısına 6,6 milyar TL yatırım

        Fırat EDAŞ, Elazığ'da elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek için son beş yıllık dönemde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına 2026 fiyatlarıyla toplam 6,6 milyar TL kaynak ayırdı. Elazığ'da yaklaşık 448 bin aboneye hizmet veren Fırat EDAŞ, şebeke yatırımları ve artan bakım bütçesiyle kentin enerji arz güvenliğini ve hizmet kalitesini destekliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Fırat EDAŞ'tan Elazığ'ın enerji altyapısına 6,6 milyar TL yatırım

        Fırat EDAŞ, Elazığ'da elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek için son beş yıllık dönemde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına 2026 fiyatlarıyla toplam 6,6 milyar TL kaynak ayırdı. Elazığ'da yaklaşık 448 bin aboneye hizmet veren Fırat EDAŞ, şebeke yatırımları ve artan bakım bütçesiyle kentin enerji arz güvenliğini ve hizmet kalitesini destekliyor.

        Aksa Elektrik'in dağıtım şirketlerinden Fırat EDAŞ, Elazığ'ın enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Elektrik dağıtım faaliyetlerini Elazığ merkezli olarak yürüten şirket, şebeke yatırımları ile bakım ve onarım çalışmalarını, tüketicilere güvenli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle gerçekleştiriyor. Fırat EDAŞ, 20222026 döneminde Elazığ'ın dağıtım şebekesine yönelik yatırımlara 2026 fiyatlarıyla 6,6 milyar TL kaynak ayırdı. Şebekenin güçlendirilmesini amaçlayan yatırımlarla, kentin enerji ihtiyacının karşılanması ve elektrik dağıtım hizmetinin sürekliliğinin artırılması hedefleniyor.

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        Fırat EDAŞ, Elazığ'da 16 bin 503 kilometre uzunluğunda enerji hattı ve 4 bin 859 trafodan oluşan bir dağıtım şebekesini işletiyor. Hayata geçirilen yatırımlar, kentin dört bir yanındaki abonelere ulaşan enerji altyapısını güçlendirmeye ve enerji arzının sürekliliğinin desteklenmesine odaklanıyor. Şebeke yatırımlarını bakım ve onarım çalışmalarıyla tamamlayan Fırat EDAŞ, bu alana ayırdığı kaynağı da artırdı. 2021 yılında 10,9 milyon TL olan bakım ve onarım harcamaları, 2026 yılında 427 milyon TL'ye yükselerek yaklaşık dört katına ulaştı. Bu çalışmalarla şebekenin güvenli ve verimli işletilmesi destekleniyor.

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        2011 yılından bu yana Elazığ'da faaliyet gösteren Fırat EDAŞ, kentteki dağıtım ve perakende satış operasyonlarında bin 23 kişiye istihdam sağlıyor. Saha ekiplerinden müşteri hizmetlerine uzanan bu yapı, enerji hizmetlerinin yanı sıra yerel ekonomiye de katkıda bulunuyor. Şirket, Elazığ'ın gelişimine eğitim alanında da katkı sunuyor. Şirketin inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığına armağan ettiği Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gençlerin mesleki bilgi ve beceriler kazanarak geleceğe hazırlanmasını destekliyor.

        Bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sunan okul, gençlerin bir meslek edinerek ekonomik hayata katılmaları açısından da önem taşıyor. Enerji altyapısını güçlendiren yatırımlarını eğitime sağladığı destekle tamamlayan şirket, Elazığ'ın geleceğine ve insan kaynağına uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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