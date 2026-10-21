Seyyid Muhammed Kattal türbesinin, inanç turizmine kazandırılması bekleniyor

MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan ve yönetimi, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünde bulunan Seyyid Muhammed Kattal Hazretleri Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Asırlık manevi mirasın korunarak tanıtılması ve inanç turizmine kazandırılması gerektiğine dikkat çeken MASSAD yönetimi, türbenin Elazığ turizmine önemli katkılar sunabileceğini vurguladı.

Elazığ'ın tarihi, kültürel ve manevi zenginliklerini ön plana çıkararak kentin gelişimine katkı sunmayı hedefleyen MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan ve yönetimi, şehrin kalkınmasına yönelik proje ve çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ'ın sahip olduğu inanç turizmi potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve manevi mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla harekete geçen MASSAD yönetimi bu çerçevede Peygamber Efendimiz'in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) beşinci göbekten torunu olan Seyyid Muhammed Kattal'ın türbesini ziyaret etti. Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünde, Gezin beldesinin yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde bulunan türbe, Elazığ'ın dikkat çeken manevi ziyaret noktaları arasında yer alıyor. İçerisinde makam bölümü, mescit ve misafirhane bulunan yapı, geçmişten günümüze ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan ve yönetimi, asırlardır ziyaret edilen türbenin daha geniş kitlelere tanıtılması ve inanç turizmine kazandırılması gerektiğine dikkat çekti.

REKLAM

Başkan Bozcan, "Orada bir köy var uzakta fakat bu topraklarda sadece bir köy değil, asırlardır anlatılan önemli manevi miras da bulunmaktadır. Burası mevcut tarihi rivayetlere göre Evladı Resul'den Şeyh Muhammed Kattal Hazretleri'nin bulunduğu önemli bir makam ve önemli bir mekandır. Muhammed Kattal Hazretleri 10 asır önce bu topraklara İslam'ı ve insanlığı tebliğ için gelmişlerdir. Bugün Hazardağı ile Akdağ'ın arasında Masar Dağı'nın eteklerinde Sivrice, Maden, Alacakaya ve Arıcak ilçelerin kesiştiği bölgede Kartaldere köyünde ve karşımızda Tepecik Ovası'nın bulunduğu merkezdeyiz. Muhammed Kattal Hazretleri Peygamber soyundan, Hazreti Ali'nin ve Hazreti Hüseyin'in neslinden geldiği ifade edilmektedir. Medine'den Anadolu'nun bu uzak coğrafyasına gelerek İslam'ı ve insanlığı tebliğ eden gönül insanlarının büyük meşakkatlere katlandığını yörede güçlü bir sözlü tarih ve inanç geleneği bulunmaktadır. Bugün burada bulunan makam ve türbe mevcut haliyle taşıdığı manevi ve tarihi değere yakışır bir durumda değildir. Muhammed Kattal Hazretleri makamının inanç turizmine kazandırılması konusunda henüz arzu edilen seviyeye gelinmemiştir" diye konuştu.

REKLAM

Dernek olarak bakanlık ve İl Kültür Müdürlüğü'ne girişimde bulunduklarını aktaran Bozcan, "Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. MASSAD olarak amacımız bu tarihi ve manevi mirası bilimsel araştırmalar ve hukuki mevzuatlar çerçevesinde ele almak, gerekli imar ve proje çalışmalarını hazırlamak ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde bölgeye inanç turizmini kazandırmaktır. Hedefimiz yalnızca bir türbe yapısından ibaret olmayan ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bölgenin tarihi dokusuna uygun tıpkı Somuncu Baba Külliyesi örneğinde olduğu gibi bir yapıya ve çevre düzenlemesi için proje geliştirmektir. Bu topraklarda Evladı Resul'ün tek emaneti Hazreti Ali'nin torunlarının manevi mirasının gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Peygamber Efendimiz'e (sallâllâhu aleyhi ve sellem) duyduğumuz sevgiyle Ehli Beyt'e olan muhabbetimizle bu mirasa sahip çıkan halkımızın beklentileri açıktır. Muhammed Kattal Hazretleri makamı tarihi ve manevi kimliğine yakışır şekilde inanç turizmine kazandırmaktır. Dernek olarak biz bu konuda üzerimize düşen proje araştırma çalışma sorumluluğunu yerine getirmeye hazırız. Geçmişten aldığımız emaneti geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Kur'an'ı tabire göre söylüyorum, 4 metre olan insanlar vardı. Şimdi Muhammed Gaddali Hazretleri'nin boyu da gerçekten 4 metre uzunluğunda ve boyu o şekilde bu makam, bu mekanda bulunmaktadır" şeklinde konuştu.