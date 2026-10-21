Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsa K'nin kullandığı 23 BU 251 plakalı otomobil ile Murat D'nin idaresindeki 34 ETU 194 plakalı otomobil, Gözeli Kavşağı'nda çarpıştı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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