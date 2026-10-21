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        Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karşıyaka Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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