Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 21.10.2026 - 09:29 Güncelleme:
Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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