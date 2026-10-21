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        Keban Kaymakamı Onur köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, ilçeye bağlı Üçpınar, Gökbelen ve Akçatepe köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Keban Kaymakamı Onur köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, ilçeye bağlı Üçpınar, Gökbelen ve Akçatepe köylerini ziyaret etti.

        Onur, Üçpınar, Gökbelen ve Akçatepe köylerini ziyaretinde vatandaşlarla görüştü, talep ve önerileri dinledi.

        Akçatepe köyünde şehit polis Seçkin Yalçın'ın babası Kadir Yalçın'ı da ziyaret eden Onur, şehidin ailesiyle görüştü.

        Kaymakam Onur'a ziyaretlerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hacı Turan ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır'da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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