Keban Kaymakamı Onur köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakam Onur'a ziyaretlerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hacı Turan ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır'da eşlik etti.

Akçatepe köyünde şehit polis Seçkin Yalçın'ın babası Kadir Yalçın'ı da ziyaret eden Onur, şehidin ailesiyle görüştü.

Onur, Üçpınar, Gökbelen ve Akçatepe köylerini ziyaretinde vatandaşlarla görüştü, talep ve önerileri dinledi.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, ilçeye bağlı Üçpınar, Gökbelen ve Akçatepe köylerini ziyaret etti.

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