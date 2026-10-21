Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Başkan Dumandağ, dayanışma dernekleriyle bir araya geldi

        Başkan Dumandağ, dayanışma dernekleriyle bir araya geldi

        Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ, dayanışma derneklerini ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Başkan Dumandağ, dayanışma dernekleriyle bir araya geldi

        Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ, dayanışma derneklerini ziyaret etti.

        Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte şehirde faaliyet gösteren çeşitli yardımlaşma ve dayanışma derneklerini ziyaret etti. Borsa heyeti, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, Nasranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Karakaya, Heylanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Gül ve Okçular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. İsmail Yüksel ile bir araya geldi.

        REKLAM

        Gerçekleştirilen görüşmelerde derneklerin faaliyetleri hakkında bilgi alınırken; toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve Elazığ’ın sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ziyaretlerde sivil toplum kuruluşlarının şehir yaşamındaki rolü ve Elazığ’ın gelişimine yönelik ortak çalışmaların önemi ele alındı. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklara ağız ve diş sağlığı tarama...
        Elazığ'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklara ağız ve diş sağlığı tarama...
        Elazığ'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi
        Elazığ'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi
        Elazığ Belediyesi'nden öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi
        Elazığ Belediyesi'nden öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi
        Keban Kaymakamı Onur köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Keban Kaymakamı Onur köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Elazığ'da tribünleri aratmayan okul buluşması: Meşale ve tezahüratlarla kar...
        Elazığ'da tribünleri aratmayan okul buluşması: Meşale ve tezahüratlarla kar...
        Ağın'da şehit er Mehmet Ağgedik için mevlit okutuldu
        Ağın'da şehit er Mehmet Ağgedik için mevlit okutuldu