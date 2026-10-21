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        Elazığ'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması

        Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Elazığ'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması

        Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" Gönüllülük Projesi kapsamında, Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde devlet koruması altında bulunan çocukların ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldı. Çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve ağızdiş sağlığı konusunda desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen taramalar, kuruluş bünyesinde yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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