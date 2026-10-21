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        Elazığ Belediyesi'nden öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

        Elazığ Belediyesi, kent genelindeki okullarda öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri düzenliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Elazığ Belediyesi'nden öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

        Elazığ Belediyesi, kent genelindeki okullarda öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri düzenliyor.

        Elazığ Belediyesi, çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Elazığ Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu'nun imza attığı protokol doğrultusunda, çocuklarda erken yaşta sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programı başlatıldı.

        Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Yaşam Birimi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen program çerçevesinde, kentteki Kıbrıs Şehitleri İlkokulu, Şahinkaya İlkokulu, Elazığ İlkokulu ve Şehit Fethi Murat İlkokulu olmak üzere 4 okulda, birinci sınıf öğrencilerine yönelik eğitici etkinlikler düzenleniyor.

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        Eğitimlerin ilki Kıbrıs Şehitleri İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Yoğun öğrenci katılımıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi, diş hekimi korkusunun küçük yaşlarda nasıl aşılabileceği ve su tasarrufunun önemi hakkında bilgi verildi.

        Eğitimin ardından, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından çocuklara özel olarak hazırlatılan diş fırçaları, minik öğrencilere Başkan Şerifoğulları'nın selamlarıyla hediye edildi.

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