Medilines Hospital 7 yılda 1,5 milyondan fazla hastaya hizmet verdi

Elazığ'da 2020 yılından bu yana hizmet veren Medilines Hospital, 230 kişilik kadrosuyla 7 yılda 81 il ve 33 ülkeden gelen 1,5 milyondan fazla hastaya sağlık hizmeti sundu.

Elazığ’da hizmet veren Medilines Hospital, yıl dönümünü yönetim ve personel kadrosunun katılımıyla kutladı. Yönetim Kurulu Başkanlığını Celal Çoban yönetiminde hizmet veren Medilines Hospital, 7. kuruluş yıl dönümüne ulaştı. 230 kişilik personel kadrosu bulunan hastanenin, bugüne kadar 81 ilden ve 33 ülkeden gelen 1,5 milyonu aşkın hastaya sağlık hizmeti sunduğu açıklandı.

Yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Medilines Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çoban, " Elazığ'da 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Medilines Hastanesi, bugün 7. kuruluş yılını kutlamanın gururunu yaşamaktadır. İnsan sağlığını merkeze alan anlayışımızla, 81 il ve 33 farklı ülkeden gelen 1,5 milyonu aşkın hastaya hizmet sunduk. 230 kişilik kadromuzla hem bölgenin sağlık üssü konumundayız hem de kent ekonomisine istihdam katkısı sağlıyoruz. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni dönemin Elazığ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.