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        Elazığ'da drift atan sürücü kameraya yansıdı

        Elazığ'da bir sürücü, otomobiliyle defalarca kendi etrafında dönerek drift yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Elazığ'da drift atan sürücü kameraya yansıdı

        Elazığ'da bir sürücü, otomobiliyle defalarca kendi etrafında dönerek drift yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, Kırklar Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kendi ekseninde dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre kendi ekseninde dönen ve trafiği tehlikeye atan otomobil, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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