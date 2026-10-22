Ağın Kaymakamı Yılmaz köyleri ziyaret etti
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köy ziyaretlerinde bulundu.
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köy ziyaretlerinde bulundu.
İlçeye bağlı Modanlı ve Aşağıyabanlı köyleri ile Ortayabanlı mezrasını ziyaret eden Yılmaz, vatandaşlarla görüştü, talep ve önerilerini dinledi.
Kaymakam Yılmaz'a, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Caner Koramaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz, İlçe Müftüsü Mustafa Kılınç ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara da eşlik etti.
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