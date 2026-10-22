Elazığ'da oyuncak deposunda yangın
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir oyuncak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir oyuncak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Karakoçan'da bulunan bir oyuncak deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.