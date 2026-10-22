Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığspor, Isparta'ta 21 futbolcuyla gidiyor

        Elazığspor, Isparta'ta 21 futbolcuyla gidiyor

        Seza Çimento Elazığspor'da, İşbaş Isparta 32 Spor maçı kamp kadrosu netleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Elazığspor, Isparta'ta 21 futbolcuyla gidiyor

        Seza Çimento Elazığspor’da, İşbaş Isparta 32 Spor maçı kamp kadrosu netleşti.

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 8. Haftası’nda deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor’da maç kadrosu netleşti. Sakatlığını atlatan Hakan Yavuz ile Barış Ekincier bu maçın kadrosuna alındı. Teknik Direktör Serdar Bozkurt’un takdiriyle kadroda; "Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Alp Ada Abay, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Yiğit Karakaş, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Cam, Mert Örnek, Enes Soy" yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Elazığ Belediyespor Futsal Takımı şampiyon oldu
        Elazığ Belediyespor Futsal Takımı şampiyon oldu
        Elazığ'da oyuncak deposunda yangın
        Elazığ'da oyuncak deposunda yangın
        Ağın Kaymakamı Yılmaz köyleri ziyaret etti
        Ağın Kaymakamı Yılmaz köyleri ziyaret etti
        Medilines Hospital 7 yılda 1,5 milyondan fazla hastaya hizmet verdi
        Medilines Hospital 7 yılda 1,5 milyondan fazla hastaya hizmet verdi
        Elazığ'da 84 yaşındaki Özbay çiftine "İyilik Var" projesi kapsamında kışlık...
        Elazığ'da 84 yaşındaki Özbay çiftine "İyilik Var" projesi kapsamında kışlık...
        Elazığ'da drift atan sürücü kameraya yansıdı
        Elazığ'da drift atan sürücü kameraya yansıdı