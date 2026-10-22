Elazığspor, Isparta'ta 21 futbolcuyla gidiyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 8. Haftası’nda deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor’da maç kadrosu netleşti. Sakatlığını atlatan Hakan Yavuz ile Barış Ekincier bu maçın kadrosuna alındı. Teknik Direktör Serdar Bozkurt’un takdiriyle kadroda; "Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Alp Ada Abay, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Yiğit Karakaş, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Cam, Mert Örnek, Enes Soy" yer aldı.

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