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        Elazığ'da toprak etüt ve haritalama çalışmaları

        Elazığ genelini kapsayacak toprak etüt ve haritalama çalışmaları için sahada incelemelere başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Elazığ'da toprak etüt ve haritalama çalışmaları

        Elazığ genelini kapsayacak toprak etüt ve haritalama çalışmaları için sahada incelemelere başlandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) çerçevesinde, Elazığ’ın tamamını kapsayan toprak etüt ve haritalama çalışmaları Bakanlık oluru doğrultusunda başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde toprak etüt ve sınıflandırma işlemleri, toprak analizleri ve detaylı dijital toprak haritalarının hazırlanması hedefleniyor. Elde edilecek verilerle toprak kaynaklarının daha iyi tanınması ve arazi kullanım planlamasına yönelik bilgi altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

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        Arazi etüt çalışmalarına Esentepe, Doğukent, Akmezra, Kıraç ve çevre köylerde başlanırken, çalışmaların ilin tamamını kapsayacak şekilde sürdürülmesi planlanıyor. Proje ile Elazığ’ın toprak varlığının ayrıntılı biçimde ortaya konulması ve tarımsal üretim ile arazi yönetimine yönelik çalışmalara bilimsel veri sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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