Elazığda su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan’da 8 yaşındaki çocuk, taşa bastığı sırada ayağının kayması sonucu su kanalına düştü. Bir süre suyun içinde kalan çocuğu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Karakoçan Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ederek çocuğu sudan çıkardı. Çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek Karakoçan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde taşa basarken ayağı kayan 8 yaşındaki çocuk, su kanalına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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