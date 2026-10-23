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        Elazığ'da 940 yıllık cami, restorasyonun ardından ibadete açıldı

        Harput Kalesi'nde arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan ve geçmişi 1086 yılına uzanan Fetih Cami, restorasyonun tamamlanmasının ardından cuma namazının eda edilmesiyle birlikte ibadete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Elazığ'da 940 yıllık cami, restorasyonun ardından ibadete açıldı

        Harput Kalesi'nde arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan ve geçmişi 1086 yılına uzanan Fetih Cami, restorasyonun tamamlanmasının ardından cuma namazının eda edilmesiyle birlikte ibadete açıldı.

        Yeniden ihya ve inşa çalışmalarıyla eski görkemli günlerine dönme hazırlığını sürdüren binlerce yıllık tarihi kent Harput'ta tarihi yapılara yönelik restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Harput Kale'sinde bulunan ve 1086 yılında yapılan Fetih Mescidi, yapılan arkeolojik kazı çalışmalarının ardından yeniden ibadete hazır hale getirildi. Geçmiş dönemlerin ibadet hayatına ışık tutan mescit, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından cuma namazının kılınmasıyla birlikte ibadete açıldı.

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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanımızın teşrifleriyle burayı açmıştık. Bugün de ilk cuma namazını kıldık. Burada bulunan mescit ve kale camisi 1080'li yıllarda yapılıyor. 1900'lü yıllara kadar ibadethane işlevini sürdürüyor. Kalenin boşalmasından sonra da burası maalesef yıkılmış durumdaydı. Elazığ'da göreve başladığımız süre zarfı içerisinde kalede yaptığımız incelemelerde ilk talimatımız buranın ihya edilmesiydi. Fetihlerin en önemli nişanelerinden birisi de bulunduğu bölgede bir caminin yapılması ve açılmasıdır. Kalenin en önemli nişanelerinden birisi geri kazandırmış olduk. Bizim mührümüzün en önemli unsuruydu. Tekrar ihya etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu cami, orijinal olarak yapıldı. Toprak dam ve taş duvar olarak yapıldı. Halıları bile yeni cami modelinin dışında toplama olarak yaptık. Burayı bu şekilde ihya etmek istedik. Kale'ye de çok yakıştı. Kale içerisinde restorasyonları ve yapıların nasıl olmasıyla ilgili olarak da çok önemli bir perspektif kazandırdı. Önümüzdeki süreç içerisinde İl Özel İdaremizin de projeleri de hazırlıyorlar. Burada mektep, kumandan evi ve çeşitli fonksiyonlarda evler var. Bunları da aynı bu tarzda hayata kazandırmak gibi bir hedefimiz var. Önümüzdeki süreç içerisinde gerekli planlamaları yaparak buraları da hayata kazandırmak istiyoruz. İstiyoruz ki burası hem yaşayan bir hale dönüşsün hem de ziyaret edenlerin keyif aldıkları bir nokta haline gelmesini istiyoruz. Bu anlamda kalemizin eksikliklerini gidereceğiz inşallah" dedi.

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