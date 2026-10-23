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        Harput Cam Seyir Terası'nda manzara eşliğinde örgü keyfi

        Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ESMEK'in örgü grubu kursiyerleri, Harput Cam Seyir Terası'nda düzenlenen etkinlikte hem keyifli vakit geçirdi hem de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Harput Cam Seyir Terası'nda manzara eşliğinde örgü keyfi

        Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ESMEK’in örgü grubu kursiyerleri, Harput Cam Seyir Terası’nda düzenlenen etkinlikte hem keyifli vakit geçirdi hem de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sundu.

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın sosyal belediyecilik vizyonu ve kadınların üretime katılmasına verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Elazığ Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK), kursiyerlerin motivasyonunu artırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ESMEK örgü grubu kursiyerleri, kurslarını medeniyetler merkezi Harput’ta bulunan Cam Seyir Terası’nda gerçekleştirdi. Tarihi ve doğanın iç içe geçtiği Harput’ta bir araya gelen kursiyerler, hem örgü ördü hem de keyifli bir gün geçirdi. Geleneksel el sanatlarını yaşatırken kadınların üretkenliğini Harput’un dokusuyla buluşturan etkinlik, kursiyerlerden de büyük beğeni topladı.

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        Bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini dile getiren ESMEK Birim Sorumlusu Berrin Sanaç Çolak; "Bugün Harput’tayız. Tarihin ve doğanın buluştuğu Cam Seyir Terası’nda örgü etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. ESMEK kurslarımızda hanımlarımızın ürettiği el emeği göz nuru eserlerin, ekonomik olarak bir değer oluşturmasını ve aile bütçelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın öncülüğünde bu projelerimiz gelişerek devam ediyor. Bugün burada sadece örgü örmeyip kursiyerlerimizin ürünlerini Harput’un tarihi dokusuyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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        Kursiyerlerin güzel bir etkinlikte bir araya geldiğini dile getiren ESMEK Usta Öğreticisi Betül Çoban ise "Elazığ Belediyesi’nin imkanlarıyla Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi ve Elazığ Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle kurslarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün Harput Cam Seyir Terası’nda örgü etkinliğinde bir araya geldik. Kursiyerlerimiz hem stres atıp hem de örgülerini örüyor. Bize bu imkanları sunan Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyoruz" ifadesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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