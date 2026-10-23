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        Elazığ Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama ve su desteği

        Elazığ Belediyesi, soğuk kış günleri yaklaşırken yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yaban hayatına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ekipler tarafından doğanın farklı noktalarına mama, buğday ve su bırakılarak canlıların beslenmesine katkı sağlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Elazığ Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama ve su desteği

        Elazığ Belediyesi, soğuk kış günleri yaklaşırken yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yaban hayatına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ekipler tarafından doğanın farklı noktalarına mama, buğday ve su bırakılarak canlıların beslenmesine katkı sağlanıyor.

        Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şehir genelindeki park ve bahçelere yerleştirilen kedi, köpek ve kuş evlerine yılın 365 günü yem, mama ve su bırakılırken, kış koşullarında kırsal alanlardaki yaban hayvanlarına da destek sağlanıyor. Mevsim şartlarına göre sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, yaz aylarında haftada bir kez yapılan yem ve su desteği, kış aylarında ise 23 günde bir gerçekleştiriliyor.

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        Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen bu çalışmalar, hayvanların korunması ve doğal yaşamın desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Soğuk kış günlerinde doğadaki canlılara uzanan bu yardım eli, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

        Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğadaki canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamanın hem insani hem de çevresel bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

        Açıklamada mevsim şartlarına bağlı olarak yürütülen bu çalışmaların kış boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşlara da imkânları ölçüsünde doğaya mama ve yem bırakarak sokak hayvanlarına destek olmaları çağrısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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