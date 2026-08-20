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        Elazığ'da "8. Gastronomi Festivali" başladı

        Elazığ'da "8. Gastronomi Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 22:16 Güncelleme:
        Elazığ'da "8. Gastronomi Festivali" başladı

        Elazığ'da "8. Gastronomi Festivali" başladı.

        Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ve Belediyesinin destekleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalde, vatandaşlar stantları gezerek yöresel ürünlerden tattı.

        Vali Numan Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bu tür festivallerin yörenin tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Elazığ, binlerce yıllık kadim medeniyetimizin adeta süzülerek günümüze ulaşan birikimlerini ortaya koyan bir yer. Bu birikim, aynı zamanda mutfak kültürüne de yansımış. Biz bu mutfak kültürünün daha geniş kesimlere ulaşması ve bir sektör olarak ilimize kazandırılması için gayret sarf ediyoruz. Diğer yandan mutfağın, aynı zamanda gastronominin, insanları birleştiren önemli kültür odaklarından biri olduğunu da değerlendiriyoruz. Siz değerli gençlerle bu ortamda, bu sıcak ortamda bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

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        Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan da gastronominin ülkeler ve şehirler için önem arz ettiğini söyledi.

        Festivalde yarışmalar, gösteriler, sergiler, film ve belgesel gösterimleri, paneller, söyleşiler ve konserler ziyaretçilerle buluşturulacak.

        Açılışa AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Festival, 23 Ağustos'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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