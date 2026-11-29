Elazığ’da 40 ilkokul öğrencisinin katılımıyla düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı’nda, "Çocuk, Kadın, İklim" teması kapsamında tarımsal üretim, kadın emeği, gıda güvenilirliği ve iklim konularında eğitimler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Lider Çocuk Tarım Kampı, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 40 ilkokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. "Çocuk, Kadın, İklim" temalı programda çocukların tarımsal üretimi yakından tanımaları, kadın emeğinin üretimdeki önemini kavramaları ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinç kazanmaları amaçlandı. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde başlayan programda, Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı kapsamında kadınların tarımsal üretimdeki rolü ele alındı ve gıda okuryazarlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Ardından enstitüyü gezen öğrencilerimiz, su ürünleri alanında yürütülen çalışmaları yerinde tanıdı.

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Gıdanın üretimden sofraya uzanan yolculuğunu anlamaya yönelik ziyaretler, Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde devam etti. Öğrenciler, gıda analizleri ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi edindi. Yemek sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeye yapılan ziyaretle gıda üretim süreçlerini de yakından gözlemledi. Programın bir sonraki durağı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü oldu. Hava gözlemleri ve ölçüm çalışmalarını tanıyan öğrenciler, iklim ve meteoroloji hakkında bilgi aldı. Elazığ Süt Üreticileri Birliği ziyaretinde ise süt üretimine ilişkin çalışmalar anlatıldı.

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Eğitim ve gezilerin ardından kampın kapanışı öğrencilerin kendi okullarında yapıldı. Okul müdürleri ve İl Müdürlüğü teknik personeli eşliğinde öğrencilere katılım belgeleri verildi ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.