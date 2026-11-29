Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde tarımcılık yapan Erhan İnan, geçtiğimiz yıllarda gittiği Muğla'dan zeytin ağacı alarak memleketine getirdi. Köyde yaşayan vatandaşların 'zeytin burada yetişmez' laflarına aldırış etmeyen İnan, beraberinde getirdiği 8 ağacı bahçesinde ekti. Sabahın erken saatlerinde zeytin tarlasına giren çiftçi, ağaçların altına serdiği naylon ve sırıkla silkme yöntemiyle hasada ulaşan zeytinleri topluyor. 8 ağaçta 250 kilogram zeytin alan İnan, alternatif ürün olarak ektiği zeytin ağaçlarının sayısını arttırmayı hedefliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, alternatif ürün olarak ekilen zeytinde hasat devam ediyor.

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